РИАМО - 5 авг. Электрогорское производственное отделение АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует построить две кабельные линии электропередачи для снабжения электричеством авто- и железнодорожного вокзалов Электрогорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Работы пройдут в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. Кабельные линии проложат и через железнодорожные пути. Работники планируют применить метод горизонтально-направленного бурения.

«В Электрогорске в текущем году АО «Мособлэнерго» реализует и программу капитального ремонта. В ее рамках планируется замена кабельной линии 0,4 кВ, расположенной на улице Советская для повышения надежности электроснабжения жилых домов», - говорится в сообщении.

Также планируется ремонт строительной части трансформаторной подстанции, которая питает центральный водозаборный узел города.