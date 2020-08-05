РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В городском округе Мытищи проверили оперативность обработки обращений жителей в центре управления регионом, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова проверила работу муниципального центра управления регионом в Мытищах.

«Она осмотрела работу центра по секторам - ЖКХ и благоустройство. На конкретных примерах увидела, как оперативно отрабатываются обращения граждан по вопросам уборки контейнерных площадок, покосу травы, ремонту тротуаров, уборке подъездов, обслуживанию и содержанию дворов», - говорится в сообщении.

Центр управления регионом – это офис, куда стекаются обращения жителей в круглосуточном режиме с помощью уникальных информационных систем. В Мытищах ЦУР начал работать в 2019 году.