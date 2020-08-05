РИАМО - 5 авг. Работники приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения эстакады съезда с Шелепихинской набережной на северный дублер Кутузовского проспекта в Москве, говорится в сообщении департамента строительства столицы.
Проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 километра дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, реконструкция Причального проезда, 1-го и 2-го Силикатных проездов. В том числе будет построено четыре эстакады суммарной протяженностью 0,84 километра.
Также планируют возвести два подземных пешеходных перехода, обустроить дополнительный пролет двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.
Строительство северного и южного дублеров Кутузовского проспекта поможет разгрузить данную трассу столицы и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города.
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