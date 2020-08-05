РИАМО - 5 авг. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и международный аэропорт Внуково объявили о соглашении по запуску экспресс-тестирования прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с использованием тест-систем EMG («Эвотек-Мирай Геномикс»), говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

«Теперь пассажиры Внуково смогут пройти тестирование на коронавирус и получить результат за час прямо в аэропорту – это, несомненно ожидаемая услуга, которая повысит качество обслуживания. В нашей работе мы уделяем особое внимание безопасности и защите здоровья пассажиров», – отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт «Внуково» Дмитрий Сапрыкин.

Система диагностики EMG, которую создали при поддержке РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире. Ее адаптировали как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий.

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5 АВГУСТА

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.