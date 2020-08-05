РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Воспитанникам детского сада в поселке Красково Люберец инспекторы ГИБДД в рамках посвященного Международному дню светофора мероприятия рассказали об истории возникновения данного элемента дорожной инфраструктуры, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Праздничное мероприятие «С днем рождения, Светофорчик!», посвященное празднованию Международного дня светофора, в среду провели сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с воспитанниками детсада №93 поселка Красково. Дети подготовили тематические поделки и стихотворения.

«Началось мероприятие с экскурса в историю возникновения светофора. Госинспектор по пропаганде БДД рассказал ребятам о важном значении светофора в обеспечении безопасности на дорогах и о различных видах этих автоматических регулировщиков», - говорится в сообщении.

Вместе с ростовой куклой «Зебра» дети повторили значение сигналов светофора и правила безопасного перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, читали стихи, отгадывали загадки. Затем вместе с главным героем праздника - Светофором - ребята исполнили тематический танец «Красный, желтый и зеленый».

Завершилось праздничное мероприятие вручением световозвращающих наклеек.