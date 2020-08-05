РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. Подрядчики фонда капитального ремонта Московской области провели мониторинг качества выполнения работ по капитальному ремонту кровли в городском округе Мытищи на улице Комарова, 1/8, сообщается на сайте администрации горокруга.

В приемке участвовали представители управления ЖКХ администрации Мытищ, технического надзора, подрядчики. В ходе выездного заседания комиссия проверила качество выполненных работ и примененных материалов, а также исполнение сроков.

«В ходе приемки мы обращали внимание не только на качество выполненных работ, которое, к слову, соответствует строительным нормам и правилам, но и на аккуратность выполнения. Здесь подрядчики постарались и выполнили работу не только качественно, но и раньше срока, что благоприятно скажется в дальнейшем и на сроке эксплуатации кровли», - сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Роман Коробейкин.

Он отметил, что с наступлением осени и сезона дождей кровельные работы необходимо производить с соблюдением дополнительных мероприятий по защите от осадков в процессе работ.