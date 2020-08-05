РИАМО - 5 авг. Лен посевной, или лен обыкновенный расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в столице, растение можно увидеть в саду лекарственных трав, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Получить полную информацию о растении можно на экскурсии «Как растения лечат?», которая проходит по субботам в 14:00.

«Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас его возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке», - говорится в сообщении.

В Россию растение попало из Азии. В X–XI веках крестьяне возделывали лен на масло и волокно, платили им подати и оброк. В начале XX века он потерял товарную ценность в силу появления более долговечных тканей.

Растение выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей. Волокно получают из стеблей, масло (для технических целей и пищи) — из семян. Кроме того, питательные маски из льна делают кожу гладкой.

Лидеры по производству льна — Россия, Китай, Канада, Индия, Великобритания, США, Казахстан, Эфиопия, Украина, Аргентина.