РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В подмосковной Балашихе 53 выпускника сдали единый госэкзамен на 100 баллов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Трое из 53 выпускников Балашихи набрали 100 баллов сразу по двум предметам - это ученики школ №№30, 5 и гимназии №1. Всего в этом году ЕГЭ сдал 2 501 ученик. Из них 2 205 - выпускники этого года», - говорится в сообщении.

ЕГЭ проходил с 3 по 25 июля. В Балашихе работало 13 пунктов проведения экзаменов.