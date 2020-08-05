РИАМО - 5 авг. Адвокат Александр Добровинский заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как актер Михаил Ефремов выходит из водительской двери своего Jeep Grand Cherokee после аварии на Смоленской площади, сообщает РИА Новости.
В среду в Пресненском суде столицы проходит слушание резонансного дела о смертельном ДТП с участием известного актера.
Защита артиста настаивает на том, что актер якобы не был за рулем машины в момент ДТП.
Ефремов не признал свою вину, поскольку «ничего о нем не помнит».
Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, где находился курьер Сергей Захаров. Позже он умер от полученных травм в больнице.
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