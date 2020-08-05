РИАМО - 5 авг. Адвокат Александр Добровинский заявил, что располагает видеозаписью, на которой видно, как актер Михаил Ефремов выходит из водительской двери своего Jeep Grand Cherokee после аварии на Смоленской площади, сообщает РИА Новости.

В среду в Пресненском суде столицы проходит слушание резонансного дела о смертельном ДТП с участием известного актера.

«У меня есть видеозапись. <…> Там <…> Ефремов выходит из машины со стороны водительского сиденья. Завтра она будет в СМИ, мы подумаем, как ее приобщить (к делу - ред.)», — сказал адвокат.

Защита артиста настаивает на том, что актер якобы не был за рулем машины в момент ДТП.

Ефремов не признал свою вину, поскольку «ничего о нем не помнит».

Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, где находился курьер Сергей Захаров. Позже он умер от полученных травм в больнице.