РИАМО - 5 авг. В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста в центре Москвы рабочие начали демонтировать гранитные плиты облицовки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что капремонт объекта начался 11 июля. Сейчас в работах задействованы порядка 200 человек и свыше 30 единиц техники.
Он добавил, что с проезжей части моста сняли свыше 8 тысяч квадратных метров асфальта. Также рабочие разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства сооружения на левом берегу, демонтировали гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой, бетонное основание и ограждение.
По его словам, чугунные элементы ограждения моста отправили на реставрацию.
Заммэра уточнил, что специалисты практически заново пересоберут мост. Но в ходе работ объект будет функционировать — движение транспорта на нем будет ограничено только частично.
Ремонт данного объекта в таком формате стал возможным благодаря уникальным технологиям, которые впервые были применены в мегаполисе в прошлом году. С их помощью был капитально отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Бирюков подчеркнул, что ремонт Большого Каменного моста завершат до конца 2021 года.
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