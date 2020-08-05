РИАМО - 5 авг. В ходе капитального ремонта Большого Каменного моста в центре Москвы рабочие начали демонтировать гранитные плиты облицовки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что капремонт объекта начался 11 июля. Сейчас в работах задействованы порядка 200 человек и свыше 30 единиц техники.

«Планируется демонтировать и направить на реставрацию порядка 4,5 тысяч квадратных метров гранита. Специалисты устранят локальные повреждения и вернут плитам первоначальный вид, после чего их вновь используют для облицовки моста», — сказал заммэра.

Он добавил, что с проезжей части моста сняли свыше 8 тысяч квадратных метров асфальта. Также рабочие разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства сооружения на левом берегу, демонтировали гранитные ступени, борт между тротуаром и дорогой, бетонное основание и ограждение.

По его словам, чугунные элементы ограждения моста отправили на реставрацию.

Заммэра уточнил, что специалисты практически заново пересоберут мост. Но в ходе работ объект будет функционировать — движение транспорта на нем будет ограничено только частично.

Ремонт данного объекта в таком формате стал возможным благодаря уникальным технологиям, которые впервые были применены в мегаполисе в прошлом году. С их помощью был капитально отремонтирован Большой Москворецкий мост.

Бирюков подчеркнул, что ремонт Большого Каменного моста завершат до конца 2021 года.