РИАМО - 5 авг. ООО «Порше Руссланд», который является официальным представителем марки Porsche в РФ, отзывает 445 автомобилей, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о моделях Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), которые были произведены в период с 21 февраля по 3 декабря 2019 года», - уточняется в сообщении.

У данных машин выявлена недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода.

Как уточнил представитель ООО «Порше Руссланд», у этих автомобилей есть вероятность появления запаха топлива, если в моторном отсеке будет очень высокая температура. Также производители не исключают возможность утечки и возгорания топлива.

В отозванных машинах специалисты Porsche заменят подающий топливопровод. Все эти работы проведут бесплатно для владельцев авто.