РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Воспитанникам детского летнего оздоровительного лагеря в подмосковном Красногорске рассказали, когда и как появился светофор, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«В преддверии Международного дня светофора, который отмечают 5 августа, сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск совместно с ребятами из отряда ЮИД провели познавательное занятие для детей из пришкольного лагеря МБОУ НОШ №17 города Красногорска», - говорится в сообщении.

Инспекторы рассказали ребятам об истории светофора, напомнили значения его сигналов и провели викторину на знание правил дорожного движения.

Официально считается, что первый светофор был установлен в 1914 году в американском Кливленде. Изначально у светофора были только красный и зеленый цвета. Их переключение сопровождалось звуком.

«Итогом занятия стала беседа о важности применения пешеходами световозвращающих элементов. В подарок от Госавтоинспекции каждый ребенок получил полезный аксессуар, светоотражающую подвеску», - заключается в материале.