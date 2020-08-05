РИАМО - 5 авг. В Московской области с 7 по 9 августа в рамках операции «Выстрел» состоится полевой выезд охотинспекции региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Полевой выезд запланирован в связи с открытием со второй субботы августа летне-осеннего сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Операция «Выстрел» будет проводиться в охотхозяйствах Подмосковья с 7 по 9 августа», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Выезд инспекторов будет осуществляться совместно с сотрудниками полиции и производственными охотинспекторами.

«При нахождении в охотугодьях области охотник обязан при себе иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также путевку, если человек охотится в закрепленных угодьях», — отметил Разин.

В случае охоты без разрешительных документов нарушителя привлекут к административной ответственности.

«За ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования, предусмотрен штраф с конфискацией оружия и патронов к нему», — подчеркнул министр.