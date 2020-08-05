РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в онлайн-акции благодарности медикам «Пожалуйста, дышите», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Небольшую историю-благодарность медицинским работникам могут написать жители городского округа Люберцы в рамках всероссийской акции «Пожалуйста, дышите». Для этого необходимо зайти на сайт: breathe.ria.ru, оставить краткий рассказ о медике, работавшем на передовой в период пандемии, и прикрепить его фотографию», - говорится в сообщении.

Цель акции - собрать тысячи историй-благодарностей с фотографиями на едином тематическом портале: breathe.ria.ru. Этот сайт представляет собой коллаж из фотографий врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад «Скорой помощи». Наведя курсор на фотоснимок, можно узнать имя героя и прочесть его историю. Галерея постоянно пополняется новыми именами.