РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В парке Талалихина Подольска по субботам будет проходить концерт выходного дня с участием музыкантов, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь по субботам с 17:00 до 18:30 в парке имени Талалихина будет проходить концерт выходного дня. Так, 8 августа выступит музыкант Роман Касимов с программой «Ретро - навсегда!». Роман исполнит всеми любимые композиции Магомаева, Кобзона, Лещенко и многих других», - говорится в сообщении.

Начало концерта в 17:00, вход свободный. Прийти на танцевальную веранду и послушать музыканта смогут все желающие.