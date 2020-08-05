РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В подмосковных Люберцах в ходе рейда представители партии «Единая Россия» выявили нарушения правил дорожного движения на пересечении улиц Смирновская и Кирова, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В День светофора, в среду, единороссы провели рейд на самом оживленном пешеходном переходе Люберец - на пересечении улиц Смирновская и Кирова. Проверка прошла в рамках проекта «Безопасные дороги.

«Перекресток улиц Смирновская и Кирова – наиболее оживленный. Здесь расположены пять светофоров, но из-за обилия нарушителей пешеходы не успевают перейти дорогу на зеленый свет», - сказал муниципальный координатор партийного проекта, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

По его словам, в ходе проверки неоднократно зафиксированы факты остановки транспортных средств на «зебре». Пешеходам приходится обходить машины. Это может стать причиной травм и дорожно-транспортных происшествий. Он отметил, что в ходе опроса жителей многие высказали свое недовольство этим перекрестком.

«Данный участок дороги оборудован камерами видеонаблюдения, разметка регулярно обновляется, тем не менее это не мешает нерадивым водителям нарушать ПДД», - добавил Беловодский.

В ходе проверки он сделал фото- и видеофиксацию нарушений. Все материалы передадут в управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы и в Госавтоинспекцию.

В среду отмечается Международный день светофора. Для сотрудников ГИБДД, работников образовательных учреждений и активистов общественных организаций этот праздник - еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила.