РИАМО - 5 авг. Жителям Московской области рассказали о двадцатке лучших пляжей, всего на территории региона насчитывается более 200 таких мест отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В Подмосковье всего 209 муниципальных и частных пляжных территорий, в том числе зон отдыха у воды», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На всех этих территориях среди обязательных требований к безопасности – работа спасательного поста, оснащение пляжа буйками, организация мест для купания детей.

Обязательным является и соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции - сигнальная разметка, информационные щиты, дезинфекция мест общего пользования.

В топ вошли пляж городского парка на озере Сенеж, пляж в парке «Солнечный берег», городской пляж на озере Юбилейное, городской пляж в Краснознаменске, зона отдыха озеро «Голубое», Княжеский пруд, пляж в поселке Северный, пляж «Байкал», пляж на территории парка «Серебряный».

Также в двадцатку лучших попали пляж «Юбилейный», городской пляж на озере Святое, пляж озера Большое, левый берег реки Ока и западный карьер в городском округе Озеры, зона отдыха на реке Ока в микрорайоне Колычево (Коломна), река Коломенка, река Ока в районах Бочманово и Щурово (Коломна), пляж «Челохово» (Егорьевск) и городской пляж на правом берегу реки Волги в Дубне.