РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Водителям такси в подмосковном Красногорске напомнили об опасности управления транспортом в нетрезвом виде, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция Красногорска с помощью тематических листовок напомнила водителям такси о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения. Мероприятие прошло в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель», - говорится в сообщении.

Инспекторы обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге, не оставаться безучастными к фактам управления транспортом в состоянии опьянения, информацию о выявленных нарушениях незамедлительно передавать в Госавтоинспекцию для принятия административных мер к нарушителю ПДД.

«Водители, находясь в состоянии опьянения, не способны управлять автомобилем, у них появляется самоуверенность, они не могут адекватно оценивать обстановку на проезжей части, затормаживается реакция, вождение становиться более агрессивным и рискованным», - пояснил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Красногорска подполковник полиции Сергей Милованов.

Он отметил, что эти факторы не могут не сказаться на безопасности дорожного движения и приводят к серьезным авариям, в которых получают травмы и гибнут люди.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Красногорску в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 8(495)562-22-20», - заключается в материале.