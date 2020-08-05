РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Посол Республики Бангладеш оценил производство оборудования для АЭС «Руппур» на ПАО «ЗиО-Подольск», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Делегация представителей Народной Республики Бангладеш во главе с чрезвычайным и полномочным послом в РФ Ахсаном Камрулом посетила с рабочим визитом ПАО «ЗиО-Подольск» и АО «Русатом Автоматизированные системы управления». Основной целью визита стала проверка статуса изготовления оборудования для строящейся АЭС «Руппур».

«Во время посещения производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» гости увидели, как создается оборудование для энергоблока №2 строящейся атомной станции. Узнали об уникальных технологических решениях, применяемых при изготовлении изделий», - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов, проект «Руппур» является приоритетным. Оборудование для первого блока было изготовлено и поставлено досрочно. Продукцию для второго блока завод тоже планирует изготовить досрочно и отгрузить в текущем году.

В настоящее время полностью готово оборудование для первоочередных объектов строительства первого блока, отгрузка заказчику запланирована на начало сентября. Завершение поставки всего объема АСУ ТП ожидается к середине 2021 года, до середины 2022 года - для второго блока, что соответствует графику сооружения и обеспечивает все этапы ввода энергоблоков.