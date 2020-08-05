РИАМО - 5 авг. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 162 случая заражения коронавирусом, при этом нулевой прирост зафиксирован в 25 городских округах, сообщает областной оперштаб по Covid-19.

За сутки не выявили новых случаев Covid-19 во Власихе, Дубне, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Молодежном, Мытищах, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Реутове, Рузском округе, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шаховской и Электрогорске.

По одному случаю инфицирования выявили за сутки в Балашихе, Бронницах, Волоколамском округе, Егорьевске, Жуковском, Коломенском округе, Клину, Ленинском округе, Луховицах, Шатуре и Электростали.

По два случая коронавируса зарегистрировали в Котельниках, Краснознаменске, Можайском округе, Лобне, Подольске и Талдомском округе.

По три новых случая заболевания зафиксировали в Зарайске, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Серпухове и Щелкове. По четыре – в Богородском округе, Дзержинском, Дмитровском округе и Истре.

По пять новых случаев Covid-19 выявили за прошедшие сутки в Долгопрудном, Лотошине и Химках; по шесть – в Воскресенске, Домодедове и Пушкинском округе.

Девять новых зараженных выявили в Люберцах, по десять – в Одинцовском и Раменском округах, 12 человек с коронавирусом выявили за сутки в Сергиево-Посадском округе.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за последние сутки выявили в Королеве и Красногорске – по 17.

Всего на данный момент в Московской области выявили 64 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1119 человек. Выздоровели и выписались 47 622 человека.

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5 АВГУСТА

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.