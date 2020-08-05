РИАМО - 5 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения мотодельтаплана в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент случился 4 августа примерно в 14:15, когда мотодельтаплан под управлением 36-летнего пилота с 44-летним пассажиром на борту вылетел с поля аэрограда «Можайский» и отправился в прогулочный полет. Спустя примерно минуту после взлета правое крыло коснулось верхушки деревьев. Затем мотодельтаплан врезался в землю.

«В результате происшествия пилот и пассажир воздушного судна погибли». – уточняется в сообщении.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место крушения мотодельтаплана и место взлета воздушного судна. Свидетелей происшествия также допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео с места происшествия>>