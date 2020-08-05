РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 авг. На улице Благовещенской в микрорайоне 6-14 городского округа Мытищи приступили к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Пропускная способность ФОКа составит 240 человек в смену. С его открытием в округе будет создано более 10 рабочих мест. Застройщиком объекта выступает ООО «Телсин».

«В настоящее время на объекте начаты работы подготовительного периода. Первая плановая проверка на объекте назначена на 12 ноября 2020 года», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

В здании спортивного комплекса на площади 5160 квадратных метров разместятся плавательный бассейн на 4 дорожки, детский бассейн, джакузи, помещения хамама, сауны, инфракрасная кабина, соляная кабина, 2 тренажерных зала, 3 зала для индивидуальных занятий.

Бассейн и залы для занятий спроектированы с панорамными витражами, что позволяет создать пространства для занятий спортом, наполненные светом и воздухом.

«В составе тренажерных залов выделен кардиозал, предназначенный для индивидуальных занятий аэробикой. Он будет оборудован комплектом кардиотренажеров различных типов (в том числе беговые дорожки, степ-тренажеры, велотренажеры)», – отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрено возведение здания с учетом доступа для маломобильных групп населения. Плановое завершение строительства – 4 квартал 2021 года.