РИАМО - 5 авг. После спада пандемии коронавируса приоритетной задачей для подмосковных властей является развитие экономики, важно создавать новые рабочие места в регионе, особенно на удаленных территориях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор посетил с рабочим визитом ОЭЗ «Ступино Квадрат». В рамках мероприятия глава региона провел встречу с резидентами особой экономической зоны и проверил готовность к открытию производственного-складского комплекса ООО «Флекс Филмс Рус».

«Ступино всегда в хорошем смысле болело экономикой, городской округ добился хороших результатов. Он ассоциируется с современными промышленными, обрабатывающими предприятиями – такими, которые организовали наши индийские друзья («Флекс Филмс Рус» - ред.). Экономика сейчас выходит на первый план после Covid. Очень важно создавать рабочие места, особенно на удаленных территориях», - сказал Воробьев.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» открылась в 2015 году и к настоящему времени объединила 28 инвесторов. На территории особой экономической зоны функционируют 10 заводов, еще шесть строятся или уже готовы к открытию.

Площадь «Ступино Квадрат» превышает 430 гектаров, суммарный объем инвестиций составил более 13 миллиардов рублей. К 2030 году планируется увеличить территорию ОЭЗ вдвое, привлечь 200 промпредприятий, нарастить объем инвестиций в шесть раз. Для резидентов ОЭЗ действуют налоговые послабления, предусмотрены субсидии и льготные займы.

Как отметил генеральный директор ООО «Интелбио» Александр Галин, ОЭЗ «Ступино Квадрат» привлекла компанию наличием налоговых льгот и централизованной помощи в решении всех вопросов, связанных с инфраструктурой.

В особой экономической зоне в Ступине готовится к открытию производственно-складской комплекс ООО «Флекс Филмс Рус». Компания занимается выпуском пленки для пищевой продукции и является резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат». Здесь уже начала работать в тестовом режиме первая линия, запуск второй линии намечен на 2024 год.

«Флекс Филмс Рус» - первое в России предприятие индийской группы компаний Uflex, которая поставляет свою продукцию более чем в 140 стран мира. На заводе функционирует собственный энергоцентр, а технология, применяемая при изготовлении пленок, предусматривает безотходное производство.

«Наша линия в Ступине полностью готова, чтобы производить БОПЭТ-пленки. Также мы разрабатываем технологию выпуска биоразлагаемой пленки, которая разлагается приблизительно за 200 дней. Кроме этого, мы выпускаем еще барьерную пленку, которая имеет большой спрос. Она используется для упаковки мяса, молочной продукции», - отметил гендиректор компании Джунаид Кхан.

На предприятии уже создано 160 рабочих мест, с запуском второй линии будут открыты дополнительные вакансии.