РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Суд отказал собственнику сельхозучастка в отмене штрафа за нарушение земельного законодательства в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении собственника сельхозучастка в округе. Было выявлено нарушение земельного законодательства, в частности невыполнение установленных требований и мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия. Собственника оштрафовали на 25 тысяч рублей.

«Не согласившись с постановлением управления, собственник обратился в Подольский городской суд Московской области с заявлением об его отмене. Решением Подольского городского суда Московской области постановление управления оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения. Не согласившись с решением Подольского городского суда Московской области, собственник обратился в Московский областной суд с апелляционной жалобой», - говорится в сообщении.

Московский областной суд постановил решение Подольского городского суда Московской области оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.