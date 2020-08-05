РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. В Домодедове около 700 детей проводят летний отдых в школьных лагерях с дневным пребыванием, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Школьные лагеря Домодедова с дневным пребыванием детей распахнули свои двери. <...> На данный момент в округе порядка 700 ребят проводят свое время вместе с опытными педагогами, которые обеспечивают им яркий и безопасный отдых», - говорится в сообщении.

Программа насыщена спортивными, познавательными и развивающими мероприятиями.