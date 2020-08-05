РИАМО - 5 авг. Новую транспортную развязку на Киевском шоссе открыли в среду недалеко от станции столичного метро «Саларьево», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня открываем три небольших тоннеля и пешеходный переход на Киевском шоссе — основные сооружения новой развязки возле метро «Саларьево». В течение полугода построим еще свыше 8,5 километров дорог. <...> Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание жителей районов Румянцево, Саларьево, Солнцево и Ново-Переделкино», — сказал Собянин.

Работы по реконструкции развязки стартовали в ноябре 2018 года. Все основные объекты вводятся в эксплуатацию поэтапно.

Путепровод на съезде с улицы Родниковой к ТПУ «Саларьево» открыли в январе текущего года. В среду введены в эксплуатацию еще 3,6 километра дорожных сооружений.

Транспортную инфраструктуру районов Солнцево, Ново-Переделкино и поселка Московский также планируют развивать в будущем. Будет построен ряд важных дорог, к примеру, дорога от улицы Волынская до улицы Родниковая, а также дорога от улицы Родниковая до магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и участок этой магистрали от Боровского до Киевского шоссе.