РИАМО - 5 авг. В Москве с начала года выявили 4 413 нарушений противопожарного режима, что в девять раз больше, чем в 2019 году, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

«В этом году проведено 7 877 профилактических мероприятий, в ходе которых выявлено 4 413 нарушений противопожарного режима, что в девять раз больше, чем в прошлом году. Направлено более 190 информационных писем в органы местного самоуправления и организаций о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности», - сказал Иванов.

Профилактические проверки проводит структура профилактической службы, которая входила состав противопожарной службы Москвы.



