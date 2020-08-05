Ночью на Студенческой улице в Москве обнаружили плачущего в коляске ребенка. Малыша передали в медучреждение. Родителей ребенка уже нашли и доставили в прокуратуру.
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Ночью на Студенческой улице в Москве обнаружили плачущего в коляске ребенка. Малыша передали в медучреждение. Родителей ребенка уже нашли и доставили в прокуратуру.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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