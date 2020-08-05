РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили один новый случай Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 779 человек, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 162 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 64 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47 622 человека выписали домой из стационаров, 1 119 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 779 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски.

Текстовая трансляция

5 АВГУСТА

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.