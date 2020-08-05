РИАМО - 5 авг. В Москве театры, цирки и концертные залы обязали измерять температуру посетителей на входе, при этом тех, у кого температура выше 37 градусов, а также лиц с признаками ОРВИ, пускать не будут, соответствующий приказ опубликован на сайте департамента культуры Москвы.

Приказ подписал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Согласно документу, проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются», — говорится в документе.

Тем, у кого будут наблюдаться симптомы ОРВИ, рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.

За минувшие сутки 1329 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число вылеченных в городе достигло почти 185 тысяч человек.

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- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.