РИАМО - 5 авг. Количество выездов на пожары за первые шесть месяцев 2020 года в столице сократилось на 42%, сообщил журналистам замглавы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Вагиф Мирмовсум.

«В Москве усилена деятельность в области профилактики пожаров. В результате проведенных мероприятий, количество выездов на пожары в первом полугодии 2020 года в районах проведения предварительной профилактической работы сократилось на 42%», — сказал Мирмовсум.

По его словам, сократилась и смертность людей от пожаров. В районах, где проводилась профилактическая работа, количество погибших уменьшилось на треть.