РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 авг. Подольским выпускникам, набравшим 100 балов на ЕГЭ, выплатили денежные поощрения в размере от 50 до 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По решению главы Подольска Николая Пестова, все выпускники, набравшие по результатам ЕГЭ 100 баллов, получили денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, Арсений Константинов, набравший 200 баллов – 100 тысяч рублей, Ярослава Плаксина, получившая по трем предметам на ЕГЭ 300 баллов, – 150 тысяч рублей. Также премию в размере 100 тысяч рублей получат педагоги, подготовившие стобалльников», – говорится в сообщении.

30 июля Пестов встретился с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов. В ходе встречи участники говорили о будущих профессиях, об изменениях в округе.