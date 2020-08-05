РИАМО – 5 авг. В этом году фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу в эфире одного из федеральных каналов, а также на площадках стриминговых партнеров фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Все желающие смогут стать частью невероятного шоу и проголосовать за понравившуюся команду, не выходя из дома.
Она уточнила, что в этом году будут выступать только российские команды. Это хороший шанс познакомить зрителей с отечественными пиротехниками.
Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Команды-участницы представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка участника под традиционную и современную музыку со всех уголков страны (1,5 – 2 минуты) и произвольная программа (3 минуты).
Откроет программу фестиваля фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года в Москве.
Завершится фестиваль грандиозным фейерверком в цветах российского триколора.
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