РИАМО – 5 авг. В этом году фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу в эфире одного из федеральных каналов, а также на площадках стриминговых партнеров фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Все желающие смогут стать частью невероятного шоу и проголосовать за понравившуюся команду, не выходя из дома.

«Заботясь о максимальной безопасности зрителей, мы организуем прямую трансляцию фестиваля фейерверков. С помощью камер и самых современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки фестиваля сделать невозможно», — рассказала помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех», председатель совета директоров компании-организатора фестиваля «Пиротехнические технологии» Юлия Воронова.

Она уточнила, что в этом году будут выступать только российские команды. Это хороший шанс познакомить зрителей с отечественными пиротехниками.

Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Команды-участницы представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка участника под традиционную и современную музыку со всех уголков страны (1,5 – 2 минуты) и произвольная программа (3 минуты).

Откроет программу фестиваля фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года в Москве.

Завершится фестиваль грандиозным фейерверком в цветах российского триколора.

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