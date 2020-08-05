РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. В Домодедове за сутки выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1 960 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 162 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 119 человек. Выздоровели и выписались 47 622 человека. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1 960 (+6)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.