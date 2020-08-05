РИАМО – 5 авг. Сотрудник ДПС Александр Козлов, который приехал на место громкого ДТП с участием Михаила Ефремова, подтвердил, что артист за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Козлова, очевидцы аварии сообщили инспекторам, что за рулем автомобиля был Ефремов. Позднее Козлов увидел это и на видеозаписях с камер. Артисту предложили пройти медосвидетельствование.

«Он дал согласие на медицинское освидетельствование, мы поехали. Был установлен факт, что опьянение сильное — 1,05 или 1,25 (промилле — ред.) было», — отметил инспектор ДПС.

В центре Москвы 8 июня пьяный Ефремов за рулем джипа выехал на встречку и врезался в фургон, за рулем которого был 58-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Позже водитель умер в больнице.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он находится под домашним арестом.

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