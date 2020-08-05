РИАМО – 5 авг. В Роскачестве рассказали, что не следует заменять цельные фрукты и овощи фруктовыми и овощными соками, из рекомендованных ВОЗ пяти порций овощей и фруктов в день хотя бы половину человек должен получать из цельных фруктов и овощей, сообщается на официальном сайте Роскачества.

Специалисты провели исследование и выяснили, что предпочесть, - сок или цельный фрукт, какую угрозу могут представлять соки, а также как рационально и с пользой включить эти напитки в свой рацион.

«Свежевыжатые фруктовые соки, как и цельные фрукты, содержат витамины, минералы и фитонутриенты. Однако есть одно очень важное отличие: мякоть и кожура цельных фруктов являются источником пищевых волокон (клетчатки), необходимых для здоровья нашего кишечника. Как правило, свежевыжатые соки, особенно если они без мякоти, лишены этой важной составляющей. В таких соках мы избавляемся от кожуры, семян и сердцевины», - рассказала дипломированный нутрициолог, член РОСНДП Нагима Семчукова.

Но все же пить соки никто не запрещает. Отмечается, что место в диете человека найдется и для овощных, и для фруктовых. Разного рода витамины найдутся и там, и там.

Специалисты также считают, что соки можно сделать еще полезнее, превратив их в смузи. Вот только полностью заполнять ими свои приемы пищи эксперты не советуют.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.