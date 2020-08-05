РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. В результате ДТП на Путилковское шоссе в подмосковном Красногорске образовалась пробка в обе стороны, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Столкнувшиеся автомобили полностью перекрыли полосу движения из микрорайона Путилково в сторону Пятницкого шоссе. Ситуация ухудшается тем, что на этом участке дороги ведутся ремонтные работы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке протяженностью порядка 2 километров.