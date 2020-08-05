РИАМО - 5 авг. Сразу 20 тысяч рублей на детей смогут получить в августе те российские семьи, которые ранее за единовременными выплатами не обращались, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Июньская единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена семьям, в которых растут дети, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. В июле по 10 тысяч рублей получали семьи с детьми от нуля до 16 лет», – уточняется в сообщении.

Подавшим заявление на июньскую выплату сумма была перечислена автоматически в июле. А те, кто за получением выплаты не обращался, может подать заявление на получение сразу 20 тысяч рублей.

Обращаться за июньской и июльской выплатами можно до 1 октября. Денежные средства перечисляются на всех детей подходящего возраста. Доход семьи не учитывают.