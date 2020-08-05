РИАМО - 5 авг. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 162 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования с начала пандемии Covid-19 превысило 64,2 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе 191 человек завершил лечение от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 47 622 заболевших.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30 и сайт.

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5 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.