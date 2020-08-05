РИАМО - 5 авг. «Мостранспроект» подготовил виртуальный тур с возможностью осмотра пространства на 360 градусов по будущей набережной Северного речного вокзала и площади около здания вокзала после реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вы увидите мини-копию Канала имени Москвы, лаунж-зону с бассейнами и насладитесь видом на Химкинское водохранилище. Некоторые детали можно изучить даже с высоты птичьего полета», – уточняется в сообщении.

Кроме самого вокзала в проект реконструкции включили благоустройство набережной и площади около здания порта. Также планируется провести капительный ремонт причалов.

Работы по реконструкции собираются завершить ко Дню города в сентябре.

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров. Здесь обустроят 19 километров Кроме-тропиночной сети, поставят 26 павильонов, установят свыше 800 энергоэффективных опор освещения.