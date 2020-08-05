РИАМО – 5 авг. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатника, доходы от банковских депозитов скоро могут перестать компенсировать потери от инфляции, люди могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег и интерес ко вкладам вернется на уровень середины 1990-х годов, сообщает РБК.

В середине 1990-ых годов вклады не воспринимали как способ приумножить свои накопления.



«При том, что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка – ред.) — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — сказал Печатников.

Также Печатников высказал мнение, что доходность по накопительным счетам будет уменьшаться так же, как и доходность по срочным депозитам.