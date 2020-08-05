РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к высадке многолетних растений на общественных пространствах округа, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Матросской, бульваре Льва Толстого, на площади Славы, в Екатерининском сквере и других общественных пространствах Подольска в эти дни ведется прополка, высаживаются многолетние растения», - говорится в сообщении.

Клумбы и цветники на городских улицах Подольска радуют жителей благодаря труду работников «Подольского комбината благоустройства».