РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. Сотрудники Минэкологии вошли в состав комиссии, созданной в городском округе Щелково для обследования реки Вори, поводом для детального изучения стали многочисленные жалобы жителей округа на экологическое состояние реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ситуация усугубилась в нынешнем году: из-за обильных осадков уровень воды в реке с нарушенным водотоком повысился и частично затопил один из дачных участков в районе поселения Вторая Алексеевка.

«Комиссии предстоит оценить состояние реки, степень негативного воздействия на нее и разработать мероприятия по оздоровлению водного объекта», - говорится в сообщении.

Помимо затрудненного водотока и зарастания русла, Воря испытывает и проблемы, связанные с негативным антропогенным воздействием. В течение последних лет инспекторы эконадзора несколько раз фиксировали несанкционированные сбросы неочищенных сточных вод.

Так, несколько щелковских компаний привлекались к ответственности за сброс загрязненных стоков в притоки Вори – Лашутку и Любосеевку. За сброс непосредственно в Ворю были оштрафованы МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» и ОАО «Орловское», которое занимается птицеводством в деревне Мизиново.

Минэкологии ведет большую работу по охране вод в Щелкове. Здесь уже созданы ООПТ «Душоновские болота» и «Переходные болота междуречья рек Вори и Шани», где поверхностные воды находятся под особой охраной.