РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Управляющая компания МУП «СЕЗ» продолжает работы по покосу травы на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время в микрорайоне Климовск продолжаются работы по покосу травы, обрезке молодой поросли кустарника на придомовых территориях по проспекту 50-летия Октября, имеющему большую протяженность. Аналогичная работа выполняется во дворах многоквартирных домов Южного поселка, улицы Советской», - говорится в сообщении.

Весь спиленный материал прошел через дробилку и вывезен из дворов.