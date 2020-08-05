РИАМО - 5 авг. Участники студии академического вокала Prima Дворца культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск стали лауреатами III Международного многожанрового конкурса-фестиваля славянской культуры «Славянскае сваяцтва» в Минске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ребята и взрослые учатся под руководством опытного педагога Татьяны Родиной.

«В номинации «Академический вокал» следующие результаты: Александра Зайцева – лауреат II степени (возрастная группа до девяти лет), Анастасия Кузева – лауреат II степени (возрастная группа до девяти лет)», - говорится в сообщении.

В номинации «Эстрадный вокал» солистка студии Ирина Карандышева получила звание лауреата II степени (возрастная группа старше 26 лет).

В конкурсе приняла участие и руководитель коллектива Татьяна Родина. В номинации «Академический вокал» (категория «Профессионал») она была удостоена звания лауреата I степени.

Также руководитель студии получила диплом «За высокий уровень педагогического мастерства» и диплом «За создание творческой, инновационной среды в коллективе, способствующей достижению высоких результатов, за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника, проявленные в подготовке призеров».

Фестиваль проходил при поддержке государственного российского Дома народного творчества министерства культуры РФ, Института славянской культуры РГУ имени А.Н. Косыгина, министерства культуры Республики Беларусь, Белорусской государственной академии музыки.

Учредителем фестиваля выступила автономная некоммерческая организация «Центр фестивальных и конкурсных программ «На высоте». Центр дает возможность для творческих коллективов получить поддержку государственных структур, финансирование дальнейшего развития, возможность дополнительного образования и повышения квалификации для руководителей и педагогов.