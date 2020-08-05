РИАМО - 5 авг. В здании Воскресенской торгово-промышленной палаты провели первый после периода самоизоляции семинар в рамках обучающего проекта «PRO ЖКХ», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

Данный проект с 2018 года реализуется Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Его цель: в доступной и понятной форме рассказать об основных понятиях сферы ЖКХ, нюансах жилищного законодательства и показать, как успешно применять данные знания на практике.

«Пообщаться с воскресенцами в этот раз приехал руководитель Черноголовского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья, член Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Михаил Терновой», - говорится в сообщении.

Темы на данной встрече поднимались самые актуальные: правовые основы организации деятельности ЖКХ РФ, роль и задачи совета многоквартирного дома, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, организация капремонта домов, вывоз твердых коммунальных отходов.

Во время семинара прозвучало много вопросов как от опытных председателей советов МКД Воскресенска, так и от новичков, которые впервые посетили семинар. В ходе диалога они отмечали, что подобные мероприятия очень полезны, так как дают новые знания и возможность продуктивного общения на интересующие темы.

Также на вопросы участников семинара, касающиеся начислений за жилищно-коммунальные услуги, ответила начальник Воскресенского управления «МособлЕИРЦ» Владислава Ермакова.

В конце семинара его участники получили методическую литературу, которая должна помочь им в дальнейшем в решении вопросов сферы ЖКХ.