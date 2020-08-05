РИАМО - 5 авг. В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск состоялась развлекательная программа в связи с возобновлением занятий по программе «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее занятия приостанавливались из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Торжественная часть праздника прошла на главной сцене. Открыл мероприятие ансамбль русской песни «Купава» Дворца культуры «Юбилейный» (руководитель Валентина Жукова)», - говорится в сообщении.

Ведущая – руководитель клуба «Ретро» Дворца культуры «Юбилейный» Анна Витбурк – рассказала о деятельности клубов «Активное долголетие», работающих при учреждениях культуры и спорта городского округа.

Поздравили с возобновлением занятий собравшихся почетные гости: заместитель главы администрации муниципалитета Александр Савкин, начальник Воскресенского управления социальной защиты населения Владимир Бормашов и депутат городского округа Сергей Слепов.

На мероприятии гости могли посетить мастер-классы, которые проводили участники клуба «Ретро», пройти вместе с экскурсоводом по обновленному объекту культурного наследия, заняться с инструктором скандинавской ходьбой и принять участие спортивной тренировке, которую провел для всех желающих руководитель спортклуба «Русич» Сергей Гапон.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Она направлена на популяризацию активного образа жизни людей старшего поколения, благотворно влияющего на психоэмоциональное состояние организма и здоровье.

Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. В рамках «Активного долголетия» жители старшего возраста могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.