РИАМО - 5 авг. Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в парке «Патриот» в Подмосковье с соблюдением всех мер санитарной безопасности, последние три дня мероприятия будут открыты для массового посещения, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Андрей Гончаров.

«С 23 по 29 августа министерство обороны проводит одну из крупнейших военный выставок. Это будет шестой международный форум», - сказал Гончаров журналистам в среду.

По его словам, для проведения форума организуют 43 площадки по всей стране, в том числе задействуют традиционные площадки в Подмосковье - конгрессно-выставочный центр «Патриот», полигон «Алабино» и аэродром в Кубинке.

Гончаров отметил, что 23 августа состоится торжественное открытие форума и армейских игр с участием первых лиц государства и иностранных делегаций. С 24 по 26 августа форум смогут посетить специалисты, а на 27-29 августа запланировано массовое посещение. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте выставочного оператора. Зрителей ждет зрелищная программа, в ходе которой продемонстрируют около 700 образцов вооружения.

«В общей сложности в мероприятиях динамического показа планируется задействовать более 400 образцов современного вооружения и техники. Зрители увидят танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, машины залпового огня, а также выступления пилотажных групп. Это «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркут», - сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что на форуме «Армия-2020» организуют несколько рубежей санитарного контроля. У всех посетителей и участников будут проверять температуру. На мероприятии обязательно использование масок и других средств индивидуальной защиты.

«Измерение температуры будут проводить в Голицыне и Кубинке-1 при посадке в бесплатные автобусы. Будут специальные коридоры, которые обеспечат дистанцию в 1,5 метра. Будут расширены расстояния между экспозициями», - пояснил Гончаров.

По его словам, организаторы предусмотрели все необходимые меры безопасности, которые прошли согласование с Роспотребнадзором и Минздравом.

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- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.