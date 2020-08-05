РИАМО - 5 авг. Выпускница школы №4 Воскресенска Дарья Трифонова получила максимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

К экзамену ученицу подготовила педагог Наталья Ларина.

«Дарья — крайне способная ученица: она победитель и призер школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников предметов гуманитарного цикла», — говорится в материале.

Кроме того, девушка является участницей школьной команды КВН, которая трижды становилась победителем Юниор-лиги юго-востока Московской области и является обладателем звания «Команда открытия» Кубка губернатора Московской области.

Еще одна выпускница школы №4 Софья Николаева ранее также сдала экзамен по обществознанию с прекрасным результатом — 99 баллов.