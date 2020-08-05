РИАМО - 5 авг. Общее число сделок на столичном рынке жилой недвижимости увеличилось в июне на 15,2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост показателей наблюдался во всех сегментах рынка, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.



Число зарегистрированных договоров долевого участия при покупке новостроек возросло на 10,6% по сравнению с маем, а число сделок со вторичной жилой недвижимостью увеличилось на 17,5%.



«Наиболее впечатляющий рост продемонстрировал ипотечный рынок жилищного кредитования, который стал главным драйвером роста. Доля ипотечных сделок на московском рынке достигла 60%, что является рекордом с 2013 года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы в июне, по данным Росреестра, увеличилось на 26,2% по сравнению с маем и фактически вернулось к докарантинному уровню.



Этому споспособствовала государственная программа льготного кредитования жилья: по ставке 6,5% и менее в Москве было оформлено 1,2 тысячи ипотечных договоров, что составило 15% от общего количества зарегистрированных ипотек.